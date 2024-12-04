شكرا لقرائتكم خبر عن البريد: زيادة منافذ كراسات شروط الإسكان الاجتماعى لـ590 على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة القومية للبريد عن استئناف بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين الإعلان الخامس"، وتسديد مقدم جدية الحجز للمواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن مكاتب البريد شهدت إقبالاً كبيرًا على شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين الإعلان الخامس"، وذلك من اليوم الأول لبيع الكراسات بالمكاتب لذا قررت الهيئة القومية للبريد بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي زيادة عدد مكاتب البريد المطروح بها الكراسات إلى 590 مكتب بريد على مستوى الجمهورية للتسهيل على المواطنين الراغبين في شراء كراسة الشروط، ومنعًا لحدوث أي تزاحم أو تكدس داخل مكاتب البريد - قد يعرض حياة المواطنين للخطر- وبما يضمن تقديم الخدمة في جميع المحافظات بالجودة المطلوبة".

وأضافت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن كراسات الشروط متاحة بوفرة بمكاتب البريد بجميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية بدءًا من اليوم وحتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، ولا يعتد بأسبقية الشراء؛ لذا تناشد الهيئة جميع المواطنين بضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد.

وأوضحت داليا الباز، أن الهيئة خصصت غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة بيع الكراسات ودفع المقدمات على مستوى الجمهورية وفقاً لاحتياجات كل محافظة بهدف تسهيل عملية شراء الكراسات على المواطنين في جميع مكاتب البريد التي تقدم الخدمة والبالغ عددها 590 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية.