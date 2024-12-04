شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات والتداولات تتجاوز 6 مليارات جنيه خلال ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 6.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 30937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 38251 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 13601 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 8490 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 11666 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 3178 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.46% ليصل إلى مستوى 8166 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وحق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية-2، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وأصول للوساطة في الأوراق المالية.

وأعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية المصدرة لعدد 42.15 مليون سهم بقيمة 114.6 مليون جنيه.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 15 ألف وثيقة، أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.34 مليون وثيقة بدلا من 3.325 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 27.9 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومصر للفنادق عدد 500 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 200 ألف سهم، 105 آلاف سهم، 25.7 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركات العامة لصناعة الورق-راكتا، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عدد 1000 سهم، 6620 سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، فيما باع مجلس إدارة شركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر للأسمنت-قنا، والعربية للصناعات الهندسية، وبالم هيلز للتعمير عدد 75 ألف سهم، 6168 سهمًا، 10 آلاف سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1.2 مليون سهم، 827 سهمًا، 200 ألف سهم، 88.3 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 400 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي بالم هيلز للتعمير، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 1.2 مليون سهم، 8.6 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بيع المساهم إنترناشيونال بيزنيس سيستمز للتوزيع، عدد 8.4 مليون سهم بسعر 0.78 جنيه بقيمة إجمالية 6.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 6.29% إلى 5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات.

في سياق متصل قالت الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، إن الشركة تسعى للوصول بحجم محفظة 9 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي، وجاري التفاوض مع البنوك للحصول على تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه.

قالت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، إن مجلس إدارة وافق على التعاقد مع شركة توسع للاستشارات وحوكمة الشركات، وتكليفها بانتداب مراقب حسابات لإنهاء الدراسة الخاصة بتطبيق معيار 47.