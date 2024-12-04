شكرا لقرائتكم خبر عن "تطوير التجارة" يدعم مشاركة 39 شركة صغيرة ومتوسطة بـ "فوود أفريكا" والان مع تفاصيل الخبر

أعرب رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، عن سعادته بتقديم الدعم الفني اللازم لمشاركة 35 شركة صغيرة ومتوسطة من مختلف المحافظات المصرية في معرض فوود أفريكا بهدف تنمية صادراتهم، من خلال تقديم الاستشارات التسويقية والتمويلية، وزيادة قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الارتقاء بمستوى المنتجات المصدرة، ومساندة الشركات الصغيرة الجديدة في كيفية اختراق ودخول الأسواق والتصدير.

وأوضح أن الخدمات التي تُقدم للشركات لرفع قدراتهم التنافسية، ومساعدتهم على الوصول للأسواق العالمية الجديدة تتضمن المساعدة في إيجاد عملاء دوليين والتواصل معهم، والتدريبات المكثفة لعمل وتطوير منصاتهم التجارية الإلكترونية والتسويق الإلكتروني، بالإضافة الى خدمات الدعم الفني في رفع معايير الجودة والإعداد للحصول على شهادات الاعتماد الدولية، وإلى جانب المساعدة في المشاركة في المعارض والبعثات التجارية وجذب بعثات المشترين.

وأضاف أن المشروع يدعم حوالي 700 شركة صغيرة ومتوسطة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية وغيرها من المؤسسات.

وأضاف بنجلون أن المشروع يهدف لتعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المختارة لتحقق 225 مليون دولار صادرات بنهاية المشروع والتي تتماشى مع توجهات الدولة الاستراتيجية للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات سنوياً.

وصرح أن صادرات الشركات المستفيدة بشكل مباشرنتيجة مجهودات المشروع حتى تاريخه وصلت لـ 170 مليون دولار منذ انضمامها.

وأعلن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر(TRADE) المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID) ، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن دعمه لمشاركة أكثر من 35 شركة مصرية مصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تشمل المشاركة 4 شركات مصرية تملكها سيدات، عبر جناح SHE Pavilion في معرض "فوود آفريكا" بدورتة التاسعة، والذي يُقام في الفترة من 3-5 ديسمبر في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

هذا وافتتح المعرض السيد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي. ويشارك أكثر من 1100 عارض خلال الدورة التاسعة لمعرض "فوود آفريكا" من كبرى الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، ويشهد المعرض مشاركة دولية قوية هذا العام بتواجد مشاركين من 39 دولة أجنبية.

ويُعد معرض فوود أفريكا من أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الأفريقية حيث يتضمن أغلب سلع الصناعات الغذائية وبصفة خاصة منتجات الألبان والجبن، ومنتجات الخضروات والفاكهة المجمدة، والمكرونة، والحلويات، والمخبوزات والحلوى، والعصائر والمشروبات، الأغذية المحفوظة، والتمور والتمور المصنعة.

ومن جهته قال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنالصناعات الغذائية تعد واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية، وتحتل المرتبة الثالثة في قائمة القطاعات التصديرية غير البترولية. وقد حقق القطاع في عام 2023 نموًا ملحوظًا بنسبة 13% مقارنة بعام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات 5.1 مليار دولار، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية. كما أكد على سعي المجلس المستمر لتعزيز مكانة مصر كواحدة من أبرز الدول المصدرة للمنتجات الغذائية لتحقيق الهدف الطموح للوصول إلى 6 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

ويستهدف المعرض مساعدة الشركات المصرية المصنعة والمصدرة على زيادة صادراتها وإيجاد فرص تصديرية جديدة لها في أسواق مختلفة وذلك في ظل التطور الكبير الذي تشهده الصناعة المصرية في قطاع الصناعات الغذائية الأمر الذي يؤهلها للمنافسة في الأسواق الخارجية من حيث السعر والجودة، كما أن المعرض يكتسب أهمية كبيرة خاصةً وأن هناك بعثة مشترين دوليين مصاحبة للمعرض تضم أكثر من 500 مشتري دولي من مختلف الأسواق الواعدة لقطاع السلع الغذائية مما سيعطي دفعة كبيرة للشركات لتعزيز التعاون المشترك مع نظيراتها الأجنبية.

يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.