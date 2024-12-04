شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لـ"الخليج 365" فى أغلى مناطق سويسرا ومنطقة البنوك العالمية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نقل ”الخليج 365” من خلال جولة مصورة في مدينة زيورخ بسويسرا العديد من التفاصيل حول منطقة البنوك، وكذلك أغلى شوارع ومناطق مدينة زيورخ السويسرية.

وتناولت الجولة تفاصيل شارع بانهوف شتراسه أغلي شوارع العالم، والذي يمتد لنحو 3 كيلو مترات بداية من محطة القطار الرئيسية حتى بحيرة زيورخ، حيث تمنع فيه سير السيارات تماما، ويكتفي بسير الترام، وعلي جانبيه الزوار، ولا سيما مع انتشار المحال التجارية العالمية.

وتأتي الجولة فى إطار جولة الخليج 365 الخاصة لزيارة مصانع تصنيع ماكينات الغزل والنسيج، والتى يتم توريدها للمشروع القومي؛ لتطوير مصانع الغزل والنسيج المصرية، وعلى رأسها مجمع غزل المحلة خاصة مصنع غزل 1 الأكبر فى العالم والمنتظر افتتاحه يناير 2025، مع انتهاء كافة تجارب التشغيل.