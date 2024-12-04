شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مستثمرى مرسى علم تبحث مع رئيس هيئة التنمية السياحية تنمية المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت جمعية مستثمري مرسى علم برئاسة الدكتور حمادة أبو العينين اجتماعًا مع الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، وعمرو عبد الجواد، مساعد رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

شارك في الاجتماع الدكتور عاطف عبد اللطيف، نائب رئيس الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة رامي فايز، والمهندسة إيمان رفعت، والمهندس علي عبد الرحمن، وبشري غالي، وميشيل فان، مدير الجمعية، وعمرو حلمي.

بحث الاجتماع أهمية منطقة مرسى علم كوجهة سياحية مستقبلية واعدة، تُعتبر “الحصان الأسود” للقطاع السياحي في مصر خلال الفترة القادمة وناقش الاجتماع مناقشة سبل دفع عجلة التنمية السياحية بالمنطقة وحل التحديات التي تواجه المستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة.

وكشف الدكتور عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم أن الاجتماع ناقش تحديات تيسير إجراءات التراخيص والرسوم، بهدف تسهيل توسعة المشروعات وزيادة عدد الغرف الفندقية، مما يدعم نمو القطاع السياحي.

واستعرض الاجتماع السياسات الخاصة ببيع وشراء الأراضي، بما في ذلك الأراضي الجديدة والمستهدفة للبناء، وآليات تقديم طلبات الشراء.

وناقش الاجتماع أيضا ضرورة توفير مرونة في المدد الزمنية التي يحصل عليها المستثمرون لضمان استمرارية المشروعات وضمان نجاحها.

وركز الاجتماع على أهمية إضافة مشروعات ترفيهية جديدة تتماشى مع خطة الدولة لزيادة الغرف الفندقية، بهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا.

وضح د. عاطف عبداللطيف أنه تمت مناقشة خطة لتطوير الشواطئ الصخرية في مرسى علم بالتعاون مع وزارة البيئة، لتهيئتها بشكل يجذب أعدادًا أكبر من السائحين للاستمتاع بالشواطئ والأنشطة البحرية وكذلك دراسة مشاكل الطاقة الكهربائية وكيفية زيادتها، مع التركيز على استخدام الطاقة الشمسية كحل مستدام وصديق للبيئة لدعم تحول الفنادق إلى فنادق خضراء.

وتم تسليط الضوء على تسهيل الحصول على التراخيص البيئية والتصاريح الأمنية وحل المشكلات المتعلقة بها لضمان سرعة تنفيذ المشروعات.

وأكد المشاركون بالاجتماع على أهمية التعاون بين المستثمرين وهيئة التنمية السياحية لإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة مرسى علم، لجعلها وجهة سياحية عالمية تساهم في تحقيق رؤية الدولة للنهوض بالقطاع السياحي.

واتفق المشاركون بالاجتماع على ان يكون هناك اجتماع شهري للجمعية لبحث كل المستجدات على الساحة السياحية واحتياجات مستثمري مرسى علم للنهوض بالمدينة سياحيا.