شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن مكاتب البريد المخصصة لبيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة القومية للبريد عن توفير كراسات شروط الحجز في 590 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار التيسير على المواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية.

تم اختيار هذه المكاتب لضمان تغطية جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، مع تسهيل حصول المواطنين على الكراسات دون عناء، وتجنب الزحام الذي قد يؤثر على جودة الخدمة.

وتهدف مبادرة "سكن لكل المصريين" إلى توفير وحدات سكنية تناسب مختلف الفئات، مع تقديم تسهيلات مميزة في الدفع والتقسيط. تعد الهيئة القومية للبريد أحد الشركاء الرئيسيين في تسهيل إجراءات التقديم، حيث توفر كراسات الشروط للمواطنين من خلال مكاتبها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى دعمها بمنظومة دفع مقدمات الحجز لتيسير العملية.

وشهدت الكراسات إقبالًا كبيرًا منذ اليوم الأول لطرحها، مما دفع الهيئة إلى زيادة عدد المكاتب المخصصة لبيعها، مع تخصيص غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة البيع وضمان توفر الكراسات حسب احتياجات كل محافظة.