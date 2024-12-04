شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 4-12-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 11:16 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 4-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.60جنيه للشراء. 13.65جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.72جنيه للشراء. 13.67جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.71جنيه للشراء. 13.66جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.70جنيه للشراء. 13.65جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 12.80جنيه للشراء. 13.65جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز