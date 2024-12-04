الاقتصاد

بورصة الدواجن فى مصر.. تطورات جديدة بالأسواق

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 08:00 ص

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين 80 إلي 85 جنيها بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار.


وكشفت بيانات بورصة الدواجن، استقرار أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 150 جنيها للبيع النهائي للمستهلكين

 

وسجلت أسعار البيض البلدي تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيها والبيض الأبيض 140 جنيها والبيض الأحمر 145 جنيها أيضاً.


وتسجل أسعار الفراخ البيضاء، تسليم أرض المزرعة مستويات 68 و 69 جنيها وتصل المستهلكين بدءاً من 80 جنيها وحتي 85 جنيها.

أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلي 79 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها و الكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلي 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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