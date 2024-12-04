شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 22 معلومة تهمك عن مشروع سكن لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروع سكن لكل المصريين من المشروعات التى تهم قطاع عريض من المواطنين وخاصة من محدودي ومتوسطي الدخل.. ونقدم لك عزيزي القارئ في هذا التقرير أبرز المعلومات عن مشروع سكن لكل المصريين.

1- تم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" – محور منخفضى الدخل

2. 28 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" – محور متوسطى الدخل

3. 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمدن (العبور الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق العاصمة - أسوان الجديدة - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - العاشر من رمضان - بدر - 15 مايو)

4. طرح 17 إعلانًا منذ 1/6/2014

5. تقدم 1.6 مليون مواطن للحجز بالإعلانات المطروحة

6. تجاوز حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين حتى الآن 74 مليار جنيه

7. التعاون مع 22 بنكاً و8 شركات

8. حجم الدعم النقدى 9.7 مليار جنيه.

9. متوسط السن للعملاء المستفيدين 41 عامًا

10. متوسط الدخل الشهرى للعملاء المستفيدين 2552 جنيهًا

11. متوسط الدخل الشهرى للأسرة المستفيدة 2893 جنيهًا

12. متوسط خدمة الرد على مكالمات العملاء 87.5 % (12.5 مليون مكالمة واردة منذ عام 2015)

13. نسبة المستفيدين من الذكور 76 % ومن الإناث 24 %

14. نسبة المستفيدين من القطاع الخاص 48 %

15. نسبة المستفيدين من المهن الحرة 22 %

16. نسبة المستفيدين من القطاع الحكومى 29 %

17. نسبة المستفيدين من أصحاب المعاشات 1 %

18. نسبة المستفيدين من فئة المتزوج ويعول 56%

19. نسبة المستفيدين من فئة المتزوج 16%

20. نسبة المستفيدين من فئة الأعزب 22 %

21. نسبة المستفيدين من فئة الأرمل 2 %

22. نسبة المستفيدين من فئة المطلق 4 %.