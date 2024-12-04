شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا الحلوة.. متحف كفر الشيخ.. لمحات من أسطورة أوزير وإيزيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقع متحف كفر الشيخ ببنائه الحديث في موقع متميز ‏بمدينة كفر الشيخ بجوار جامعة ‏كفر الشيخ، وترجع فكرة إنشائه إلى عام 1992، بعدما ‏خصصت محافظة كفر الشيخ قطعة أرض بمساحة ‏‏6700 متر مربع لإنشاء متحف ‏قومي للمحافظة.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المتحف عبر الفيديو كونفرانس يوم 31 أكتوبر 2020م.



يعتبر الموضوع الرئيسي للعرض المتحفي بمتحف كفر ‏الشيخ تجسيداً للمحات من أسطورة أوزير وإيزيس والصراع بين حور وست والتي تمثل رؤية المصري ‏القديم للصراع بين الخير والشر، حيث ارتبطت الأسطورة ‏بمفهوم الملكية المصرية وعقيدة البعث والخلود، وذلك من خلال ‏عرض العديد من القطع الأثرية التي تصور المعبودات الرئيسية.



يتناول سيناريو العرض المتحفي الدور التاريخي لمدن كفر الشيخ عبر العصور والتي من أبرزها مدينتي بوتو وسخا فقد ارتبطت بوتو بالملكية المصرية وكانت من أقدم العواصم السياسية في تاريخ البشرية، وكانت مدينة سخا عاصمة للأسرة الرابعة عشر التي عاصرت حدثاً فارقاً في تاريخ مصر القديمة وهو احتلال الهكسوس لمصر، حيث لعبت مدينة كفر الشيخ دوراً حضارياً هاماً عبر العصور ويظهر ذلك ‏من خلال العديد من القطع الأثرية المميزة بدءً من الأدوات ‏الحجرية والأواني الفخارية والأختام الطينية التي تعود الى عصر ما قبل الأسرات والعصر العتيق والتي تعكس الحياة ‏اليومية والحرف والصناعات عند المصريين القدماء، والعلوم التي برع فيها المصريين القدماء مثل الطب والصيدلة.



كما يسلط المتحف الضوء على مسار العائلة المقدسة في مصر من ‏خلال مدينة "سخا" إحدى المدن التي مرت بها العائلة ‏المقدسة خلال تواجدها في مصر، بالإضافة إلى ذلك ‏يعرض المتحف بعض القطع الأثرية التي تعود للعصر ‏الإسلامي وتكشف عن روعة الفن والتراث الإسلامي وربطها ‏بمدينة فوه والتي ازدهرت في العصر الإسلامي.