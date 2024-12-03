أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 3-12-2024

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 3-12-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: القناة للتوكيلات الملاحية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وفرتيكا للصناعة والتجارة.



رأس المال السوقي



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 865.7 مليون ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.7 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.55%، والعرب على 4.69%، واستحوذت المؤسسات على 36.59% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.4%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 16.2 مليون جنيه، 13.7 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، 83.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 19.7 مليون جنيه، 83.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 30628 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 37827 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13460 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8460 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11603 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 8459 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا العربية لحليج الأقطان، وبنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار عدد 170.4 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 639.5 ألف سهم، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 10 آلاف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر للأسمنت-قنا، واودن للاستثمارات المالية، وأطلس للاستثمارات والصناعات الغذائية عدد 36.4 ألف سهم، 450 ألف سهم، 151.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير عدد 4300 سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عدد 2.1 مليون سهم، 2.5 مليون سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموع مرتبطة بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عدد 8.4 مليون سهم.

أعلنت شركة مصر للأسمنت-قنا، عن بيع المساهم شركة الأهلي كابيتال القابضة، عدد 450 ألف سهم بسعر 26.6 جنيه بقيمة إجمالية 11.97 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 21% إلى 20.53%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

التوفيق



قالت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إنه تم إتمام الإصدار الخامس لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها 1.459 مليون جنيه، وسيتم توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي لتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية، فضلًا عن دعم خطط النمو المستقبلية من خلال اختيار أفضل الفرص الاستثمارية لزيادة حصة الشركة السوقية.

فوري



أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن ارتفاع قيمة محفظة تمويل السحب المكشوف منذ بداية العام إلى 2 مليار جنيه من خلال تنفيذ 750 ألف معاملة بضم أكثر من 50 ألف تاجر إلى خدمتها.

النتائج المالية



أعلنت عدد من الشركات المقيدة، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي مبيعات مجمعة بلغت 3.58 مليار جنيه مقابل 3.049 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 14.53 مليون جنيه مقابل 156.25 مليون جنيه.

وحققت شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، إيرادات مجمعة بلغت 3.2 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 748.4 مليون جنيه مقابل 347.1 مليون جنيه.