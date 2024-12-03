شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يتفقد مستجدات مشروع تطوير الخدمات بقلعة صلاح الدين الأيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزير السياحة والآثار يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة التي تتم ببعض المباني الأثرية بها تمهيداً لفتحها وتضمينها في مسار الزيارة

- أهمية استقبال الرحلات المدرسية والجامعية لتعزيز الوعي السياحي والأثري لديهم وتعريفهم بأهمية السياحة للاقتصاد القومي والآثار والحفاظ عليها

تفقد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار مستجدات أعمال مشروع تطوير الخدمات بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة وحركة السياحة بها، وذلك بمرافقه الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وحضور الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور ضياء زهران رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، وأماني توفيق مديرة القلعة، وعدد من قيادات الوزارشة والمجلس.

وتضمنت الجولة تفقد مسجد محمد علي وساحته الخارجيه، ومسجد سليمان باشا الخادم المعروف باسم " سارية الجبل"، ومتحف الشرطة القومي، والمتحف الحربي، ومحكى القلعة، وبئر يوسف، ومنطقة البانوراما، ومنطقة ساقية السلطان الناصر محمد بن قلاوون وما يتم بها من أعمال حفائر أثرية، بالإضافة إلى الساحات المفتوحة بالقلعة والتي تُقام بها الفعاليات الفنية والثقافية، ومعرض المستنسخات الأثرية التي تنتجها شركة كنوز للمستنسخات الأثرية.

وخلال الجولة استمع الوزير لشرح مفصل من الدكتور محمد إسماعيل خالد عن القلعة بصفة عامة وما تم ترميمه من مباني أثرية بها وافتتاحه من مزارات أثرية وتضمينه في مسار الزيارة بالقلعة، بالإضافة إلى أعمال الترميم الجارية بمنطقة بئر يوسف ومباني القرن ال 19 بمحكى القلعة حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم الجارية وافتتاح هذه المزارات للزيارة وإعادة تأهيل مباني القرن 19 بمحكى القلعة مع الالتزام التام بالحفاظ على طابعها الأثري في ضوء القواعد العامة وقانون حماية الآثار .

كما تفقد شريف فتحي أعمال الحفائر الأثرية التي تقوم بها بعثة المجلس الأعلى للآثار بمنطقة ساقية السلطان الناصر محمد بن قلاوون داخل القلعة حيث تم العثور على بقايا الساقية والمنشآت المحيطة بها، وقنوات الري المتصلة ما بين بئر يوسف وبئر الناصر محمد بن قلاوون وكذلك الخزان الرئيسي للبئر ومقر السواقي التي كانت تنقل المياة، هذا بالإضافة إلى الباب الجنوبي لمسجد السلطان الناصر محمد بن قلاوون.

وخلال زيارته لمتحف الشرطة القومي وجه الوزير ببعض الملاحظات الخاصة بطريقة العرض وسرعة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لمبنى المتحف من الداخل، كما شاهد بالمتحف الحربي فيلم قصير عن تاريخ المتحف ووسائل العرض الحديثة التي يقدمها لذوي الهمم وكبار السن بما يساهم في تحسين تجربة زيارتهم وجعلها أكثر يسراً ومتعة، كما حرص على تسجيل كلمة بدفتر زيارات المتحف أعرب خلالها عن سعادته بهذه الزيارة وإعجابه بما يعرضه من مقتنيات أثرية وعروض تجسد عظمة العسكرية المصرية وجيوشها عبر العصور المختلفة وأن هذا التاريخ المشرف يعد فخراً للمصريين جميعاً.

كما تفقد خلال الجولة عدد من الخدمات التي يتم تقديمها للزائرين بالقلعة وسبل الإتاحة التي تم توفيرها بها بما يعمل على راحة الزائرين السائحين والمصريين وكذلك سبل الإتاحة للسياحة الميسرة، بالإضافة إلى أكشاك وماكينات البيع الذاتي للمشروبات والأطعمة تيسيراً على الزائرين.

وفي إطار الحرص على تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى الأطفال والشباب، وجه الوزير بأهمية استقبال الرحلات المدرسية والجامعية وتعريفهم بأهمية الآثار والحفاظ عليها حيث أنها تراث أجدادهم وحضارة بلدهم، وبأهمية السياحة للاقتصاد القومي وما يجب اتباعه من سلوكيات صحيحة في التعامل مع الأثر والسائح.