شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية خلال جلسات شهر نوفمبر.. 4 شركات ترتفع بنسبة تفوق 60% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 4 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 60% خلال جلسات شهر نوفمبر الماضي، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الشهر:

1- لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بنسبة 61.90% ليصل إلى مستوى 0.612 جنيه.

2- مينا للاستثمار السياحي والعقارى بنسبة 61.96% ليصل إلى مستوى 4.130 جنيه.

3- مطاحن مصر العليا بنسبة 62.61% ليصل إلى مستوى 300.080 جنيه.

4- العربية للمحابس بنسبة 83.93% ليصل إلى مستوى 4.120 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 30242.13 نقطة، خلال جلسات شهر نوفمبر الماضي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 8275.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 11379.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 37344.12 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 8230.50 نقطة.