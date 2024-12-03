الاقتصاد

الأسهم الذهبية خلال جلسات شهر نوفمبر.. 4 شركات ترتفع بنسبة تفوق 60%

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية خلال جلسات شهر نوفمبر.. 4 شركات ترتفع بنسبة تفوق 60% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 09:00 م

ارتفعت أسهم 4 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 60% خلال جلسات شهر نوفمبر الماضي، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الشهر:

 

1- لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بنسبة 61.90% ليصل إلى مستوى 0.612 جنيه.

 

2- مينا للاستثمار السياحي والعقارى بنسبة 61.96% ليصل إلى مستوى 4.130 جنيه.

 

3- مطاحن مصر العليا بنسبة 62.61% ليصل إلى مستوى 300.080 جنيه.

 

4- العربية للمحابس بنسبة 83.93% ليصل إلى مستوى 4.120 جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 30242.13 نقطة، خلال جلسات شهر نوفمبر الماضي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 8275.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 11379.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 37344.12 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 8230.50 نقطة.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements