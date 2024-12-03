شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية ثلاثية لتطوير معمل لإنتاج وقود الطيران المستدام بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت اليوم، كلٌّ من أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وتوتال إنيرجيز، وهي شركة طاقة عالمية متعددة تنتج وتسوّق الطاقات، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، وهي شركة رئيسة تعمل على جمع وتحويل المواد العضوية إلى منتجات مستدامة في المملكة، عن توقيع اتفاقية تطوير مشترك وتقاسم التكاليف لتقييم تطوير محتمل لمعمل وقود طيران مستدام في المملكة.
ويتزامن هذا الإعلان مع الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون إلى المملكة، ويهدف التعاون إلى الاستفادة من مجالات التميّز والخبرة لدى كلّ شركة لتطوير معمل لإنتاج وقود الطيران المستدام في المنطقة الشرقية بالمملكة.
وسيركّز التقييم على تسخير الحلول الهندسية والتقنية المبتكرة التي تسعى إلى إعادة تدوير ومعالجة النفايات المحلية أو مخلفات الاقتصاد الدائري (زيوت الطهي المستخدمة والدهون الحيوانية) لإنتاج وقود الطيران المستدام.
وتابع: "تربطنا في أرامكو السعودية شراكة راسخة مع توتال إنيرجيز، ويوضح التعاون الجديد عزمنا على استكشاف سبل الاستفادة من نقاط قوتنا المشتركة، إذ نهدف إلى إنشاء مصنع لوقود الطيران المستدام في المملكة مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، ومع التوسّع الذي يشهده قطاعي السياحة والطيران في المملكة، سيعود هذا بالنفع على شركات الطيران المحلية والدولية على حدٍّ سواء".
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، المهندس زياد الشيحة: "تماشيًا مع التزامنا بدعم أهداف الاستدامة الطموحة لرؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، فإننا نركّز بشكلٍ كبيرٍ على زيادة معدلات تحويل النفايات إلى موارد متجددة".
وأضاف: "تمثّل الشراكة الجديدة مع أرامكو السعودية و(توتال إنيرجيز) لتقييم جدوى إنشاء معمل لإنتاج وقود الطيران المتجدد خطوة نوعية في تحقيق رسالتنا، كما أننا نؤمن بأن هذه الخطوة ستُسهم إلى حدٍّ كبيرٍ في تعزيز جهودنا لتطوير الاقتصاد الدائري في المملكة".
ويتزامن هذا الإعلان مع الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون إلى المملكة، ويهدف التعاون إلى الاستفادة من مجالات التميّز والخبرة لدى كلّ شركة لتطوير معمل لإنتاج وقود الطيران المستدام في المنطقة الشرقية بالمملكة.
وسيركّز التقييم على تسخير الحلول الهندسية والتقنية المبتكرة التي تسعى إلى إعادة تدوير ومعالجة النفايات المحلية أو مخلفات الاقتصاد الدائري (زيوت الطهي المستخدمة والدهون الحيوانية) لإنتاج وقود الطيران المستدام.
معالجة انبعاثات الطيرانوتعليقًا على ذلك، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: "مع توقعات نمو الطلب على النقل الجوي، أصبح من الضروري معالجة انبعاثات الطيران من خلال البدائل منخفضة الكربون، وهذا مجال يمكن من خلاله لشركات الطاقة العالمية الكبرى مثل: أرامكو السعودية، وتوتال إنيرجيز، أن تؤدي دورًا مهمًا عبر التعاون للمساعدة في تلبية هذه الحاجة، وتتطلب معالجة انبعاثات النقل مجموعة واسعة من الأساليب، حيث تسعى أرامكو السعودية إلى إيجاد عددٍ من الحلول المبتكرة المحتملة، كما نسعى إلى فرص المساهمة في الجهود العالمية للحد من الانبعاثات".
وتابع: "تربطنا في أرامكو السعودية شراكة راسخة مع توتال إنيرجيز، ويوضح التعاون الجديد عزمنا على استكشاف سبل الاستفادة من نقاط قوتنا المشتركة، إذ نهدف إلى إنشاء مصنع لوقود الطيران المستدام في المملكة مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، ومع التوسّع الذي يشهده قطاعي السياحة والطيران في المملكة، سيعود هذا بالنفع على شركات الطيران المحلية والدولية على حدٍّ سواء".
وقود الطائرات المستداموقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز، باتريك بويانيه: "يسعدنا أن نتعاون مع أرامكو السعودية والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير لدراسة إنتاج وقود الطائرات المستدام في المملكة، ومن خلال الاستفادة من خبراتنا، يمكننا أن نمضي معًا قدمًا لإزالة الكربون من النقل الجوي، ويشكّل وقود الطائرات المستدام جوهر إستراتيجية التحول في شركتنا، حيث نسعى جاهدين لتلبية طلب صناعة الطيران على تقليل بصمتها الكربونية".
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، المهندس زياد الشيحة: "تماشيًا مع التزامنا بدعم أهداف الاستدامة الطموحة لرؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، فإننا نركّز بشكلٍ كبيرٍ على زيادة معدلات تحويل النفايات إلى موارد متجددة".
وأضاف: "تمثّل الشراكة الجديدة مع أرامكو السعودية و(توتال إنيرجيز) لتقييم جدوى إنشاء معمل لإنتاج وقود الطيران المتجدد خطوة نوعية في تحقيق رسالتنا، كما أننا نؤمن بأن هذه الخطوة ستُسهم إلى حدٍّ كبيرٍ في تعزيز جهودنا لتطوير الاقتصاد الدائري في المملكة".