شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في العالم إنتاج خيوط صناعية من الزجاج في مصانع سويسرا فيديو والان مع تفاصيل الخبر

‏استعرض الزميل عبد الحليم سالم الكاتب الصحفي باليوم السابع من خلال تلفزيون الخليج 365 عملية تصنيع الخيوط الصناعية من الزجاج لأول مرة في العالم، وذلك في مصانع سويسرا، جاء ذلك على هامش دولة الخليج 365 في مصانع ريتر العالمية وخلال تفقد مصانع شركة أس أس أم ssm المتخصصة في الصناعة تبين أنها تقوم به تصنيع تلك النوعية من الخيوط المصنوعة من الزجاج.



وكشف روبن جتبرود، مدير الانتاج بمصانع اس اس ام، أحد مصانع ريتر العالمية، ‏أن الخيوط الزجاجية يتم استخدامها في العديد من الصناعات لعل من أهمها يتم تبطين الأنابيب بها بحيث تكون عازل للصوت بشكل كبير ،كما يتم استخدامها في الصناعة لكن بخلطها خيوط أخرى أو تحسين ملل مسها حتى يمكن ارتدائها بسهولة.



‏أشار إن من أهم المميزات في الخيوط الزجاجية أنها تتحمل درجات العالية درجات الحرارة العالية لأكثر من 1000 درجة وهو ما لا يمكن لأي خيط آخر تحمل سواء مصنوع من النيلون أو البوليستر ،أو حتى من الأقطان وهذا الأمر يعطي ميزة كبيرة للخيوط المصنع من الزجاج.

كما استعرض عملية تصنيع الخيوط و كافة مراحل تطورها لافتا أن هناك العديد من الماكينات الأخرى التي تم توريدها لشركة غزل دمياط بمصر والتي تصنع ملابس الجينز من نوعية أخرى من الخيوط وليست من الخيوط الزجاجية.



