شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يكلف 6 من القيادات الشابة بمهام معاونى رئيس الثروة المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف 6 من خريجى برنامج القيادات الشابة والمتوسطة للقيام بمهام معاونى رئيس وقيادات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وذلك فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة من العنصر البشرى كونه الثروة الحقيقية للقطاع وباعتباره عنصرًا مهمًا ومحركًا أساسيًا لمختلف مشروعات قطاع البترول بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. واستكمالًا لمبادرة الملازمة Work Shadowing التى أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن المرحلة المتقدمة لبرنامج القيادات الشابة والمتوسطة، بما يضمن نقل الخبرات واستدامة الأداء، بهدف إعداد قاعدة واسعة من القيادات الشابة المعدة وفق أسس علمية وعملية متقدمة.