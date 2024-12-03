شكرا لقرائتكم خبر عن أبرى للصناعات الغذائية تشارك بـ6 منتجات جديدة فى أفريكا فود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مجموعة أبري داينبنج بمعرض أفريكا فود والذى افتتحه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء فعاليات الدورة التاسعة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود أفريكا”، بجانب معارض “باك بروسيس” للتعبئة والتغليف، و”فريش أفريكا” للحاصلات الزراعية، و”تمور أفريكا” المتخصص في قطاع التمور.

كشفت الدكتورة شيماء عادل العضو المنتدب للشركة، إن الشركة تشارك بأحد أحدث منتجاتها للقهوة ولأول مرة بالسوق المصري هما 6 منتجات " ابري اسبيرسو ، مزيج كلاسيكي، كلومبي اسبيرسو، كبسولة مصري، كبسولة اكسبرسو ، كبسول مزيج" ، حيث تتميز المنتجات بجودات عالمية وبأسعار اقتصادية.

وأضافت العضو المنتدب للشركة، إن الشركة تصنع منتجاتها داخل مصانعها فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بأحدث النظم عالية الجودة بالإضافة لوجود خبرة عالمية تصل لأكثر من 35 عام بالعديد من الأسواق الأروبية والإقليمة، والسوق المحلي.

وأضافت، إن كبسولات القهوة تكون معالجة وصحية ومنزوعة الكفايين، وذلك للمحافظة صحة العامة للجسم مع استخدام أحدث الأساليب العلمية ومعاير الجودة التي من شأنها المحافظة على جودت القهوة طول مادة استخدمها.

وكشفت، أن نظم البيع داخل السوق المصري سيكون عن طريق الأونلاين لمدة 3 شهور بالإضافة إلى الفرعين الموجودين فى التجمع بميفيدا والأخر داخل أحد الجامعات الجديدة بالعاصمة الإدارية والذي يقدم أسعار اقتصادية لطلاب الجامعة.

وأشادت بقوة معرض أفريكا فود الذي سكون فرصة كبير لزيادة حجم الصادارات للعديد من الدول سواء الخليجية أو الإفريقية أو حتي الأوربية.

يتضمن المعرض مشاركة 15 جناحًا دوليًا تمثل أبرز الدول مثل العراق، السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، ألمانيا، روسيا، البرازيل، إسبانيا، والهند، بالإضافة إلى منظمات تنموية عالمية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، والوكالة الألمانية للتنمية “GIZ”، والمبادرات التابعة للمعونة الأمريكية.

وتُقام الفعاليات في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024، برعاية وزارات الصناعة، والتموين والتجارة الداخلية ، والاستثمار والتجارة الخارجية. ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 1000 شركة تمثل 39 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشترٍ دولي.