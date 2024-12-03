شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 3.3% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 3.3%، وصعد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالى، وقفزت قطاعات مواد البناء، والبنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.5%، على التوالى، وزادت قطاعات الموارد الأساسية، والسياحة والترفيه، والتجارة والموزعون بنسبة 0.4%، 0.3%، 0.2%، على الترتيب.

فيما تراجعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.4%، وهبطت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والعقارات بنسبة 0.9%، 0.7%، 0.5%، على الترتيب، وانخفض قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.4%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقى عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 865.7 مليون ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.7 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.76% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.55%، والعرب على 4.69%، واستحوذت المؤسسات على 36.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.4%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 16.2 مليون جنيه، 13.7 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، 83.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 19.7 مليون جنيه، 83.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 30628 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 37827 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13460 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8460 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11603 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 8459 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة.