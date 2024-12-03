شكرا لقرائتكم خبر عن 6.5 مليارات دولار صادرات الصناعات الكيماوية خلال 9 أشهر من 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 03:59 م
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن صادرات القطاع بنهاية سبتمبر 2024 سجلت نحو 6.5 مليارات دولار من ضمنها البلاستيك الذي يمثل 29% من إجمالي صادرات القطاع بما يعادل نحو 2.6 مليارات دولار .
وأضاف خلال إحدى جلسات معرض فود أفريكا، أن التصدير هو المنفذ الوحيد للصناعة مشيراً إلى أنه بدون تصدير لن تكون هناك صناعة لأنه لن يكون هناك تجويد ولاتطوير ولا تحديث للمعدات والآلات .
وأشار خلال جلسة الاستدامة والمواد الجديدة إلي أن صناعة البلاستيك بأنها الحصان الأسود لقطاع الصناعات الكيماوية خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلي أن أسواق الدول الأوربية هي الأسواق الرئيسية المستقبلة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية، و أن تركيا تاتي في المرتبة الاولي يليها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا
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