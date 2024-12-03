شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المعارض المصرية تستقطب وفود للمشترين من 20 دولة للترويج للمنتجات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات باستضافة بعثات للمشترين بالتعاون مع المجلس التصديرى الغذائي للحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف من 20 دولة تضم أكثر من 200 مشتري، وذلك على هامش معرض "فود افريقيا" خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري داخل مركز مصر للمعارض الدولية.

وقال اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة، أن الهيئة نجحت فى استقطاب تلك البعثات الأجنبية للإطلاع على المنتجات المصرية بهدف زيادة الصادرات واقتحام تلك الدول.

وأضاف "الماوردي"، أنه تم التنسيق الكامل لعقد لقاءات ثنائية مع المشترين تلك الدول ونظيرتها المصرية لخلق شراكات استثمارية جديدة وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأوضح أن هيئة المعارض نظمت تلك البعثة للمشترين بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات والمجالس التصديرية بقطاعات مختلفة أبرزها الغذائي والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف، بهدف النهوض بمعدلات التصدير المصرية وتحقيق مخطط الدولة للوصول لنحو 100 مليار دولار صادرات.

وتابع "الماوردي" أن بعثة المشترين تضم لأول مرة مشاركة عالميه من 20دولة ابرزهم ألمانيا وفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا وإيطاليا، وكينبا وتونس وفلسطين والسعودية والمغرب، وروسيا والهند واثيوبيا ولبنان وقطر واوغندا والكويت.

ولفت رئيس هيئة المعارض، الي انه تم استقطاب تلك البعثات من دول مختلفة لفتح آفاق تصديرية جديدة للمنتج المحلي.

معرض فود أفريكا (Food Africa) هو واحد من أبرز وأكبر المعارض التجارية المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية في القارة الإفريقية. يُعقد المعرض سنويًا في القاهرة، ويُعتبر منصة تجمع الشركات المحلية والدولية العاملة في مجالات الغذاء، المشروبات، المكونات الغذائية، المعدات الزراعية، وتقنيات التعبئة والتغليف.