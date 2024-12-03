شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بختام التعاملات بتداولات 4.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 30628 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 37827 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13460 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8460 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11603 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة.

