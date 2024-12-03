شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة الصناعية: مصر تسعى لتكون مركزاً صناعيا يعتمد على أحدث المعايير البيئية والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء إيهاب أمين، رئيس هيئة الرقابة الصناعية، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الصناعة، بمعرض "فود أفريكا"، أهمية المعرض كواحد من أبرز المنصات التجارية الدولية التي تجمع بين المستثمرين، والمصنعين، والمصدرين، والمتخصصين في الصناعات الغذائية والمشروبات.

وأكد حرص وزارة الصناعة على دعم هذا الحدث الكبير الذي يُعد فرصة استثنائية لتعزيز التواصل بين الفاعلين في القطاع الصناعي والغذائي.

وتطرق في كلمته إلى توجيهات القيادة السياسية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي يعتمد على أحدث المعايير البيئية والتنمية المستدامة.

وأوضح أن وزارة الصناعة أعدت استراتيجية وطنية تتضمن رؤية مستقبلية لتحقيق هذا الهدف، مستندة إلى المقومات التي تتمتع بها مصر من موقع استراتيجي، وتنوع الموارد، وبنية تحتية متطورة.

وأكد رئيس الرقابة الصناعية على أهمية التحول للاقتصاد الأخضر في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا، مشيرًا إلى حرص القطاع الصناعي على توفير احتياجات السوق المحلي مع زيادة الصادرات، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية وخلق مستقبل أفضل.

وأعرب اللواء إيهاب أمين عن أمله في تحقيق القطاع الصناعي المزيد من النجاح والنمو، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.

يُذكر أن الدورة التاسعة لمعرض "فود أفريكا" تُقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية.



