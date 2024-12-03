شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحثان التعاون بتصنيع المهام الكهروميكانيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشربيني: دعم كامل لتوطين مختلف الصناعات المتعلقة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.. وقطاع التشييد والبناء

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اجتماعا موسعاً صباح اليوم، بمقر مصنع المحركات التابع للهيئة، لبحث سبل التعاون فى تصنيع المهام الكهروميكانيكية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكل جهات قطاع المرافق بوزارة الإسكان.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن هناك دعما كاملا من وزارة الإسكان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف توطين مختلف الصناعات المتعلقة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لتلبية احتياجات السوق المحلية، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وكذا مختلف الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء.

كما أكد وزير الإسكان، أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشدد على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وتحرص الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إتاحة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وتقديم كل الدعم للصناعات الوطنية.