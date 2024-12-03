شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يسجل 3680 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بالتعاملات الصباحية وفق تعاملات سوق الصاغة، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3680 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4204 جنيها.

عيار 21 يسجل 3680 جنيها.

عيار 18 يسجل 3154 جنيها.

الجنيه الذهب 29440 جنيها.

الطلب المرتفع على الذهب

هناك علاقة عكسية تربط بين الدولار والذهب ولكنها علاقة غير ثابتة، بمعنى أنه في بعض الحالات يرتفع كل من الدولار والذهب في نفس الوقت كما يحدث حالياً، وذلك بسبب الطلب المتزايد على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين المصاحب للتوترات التجارية بالإضافة إلى التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

الذهب يترقب التطورات خلال جلسة اليوم، حيث تحاول الأوقية العالمية تسجيل مستويات مرتفعة وتعويض خسائرها.