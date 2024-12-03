شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المتحدة الدولية» إلى 58.9 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

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ونمت محفظة التمويل الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات المالية بنسبة 6.9% مقابل الربع السابق، مما أدى إلى ارتفاع إيرادات الربع الحالي بنسبة 7.9% مقارنةً بالربع السابق، بالإضافة إلى انخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة مقابل الربع السابق.

وأسهم ذلك في نمو صافى الربح بنسبة 25.9% مقابل الربع السابق، على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي.

ونمت محفظة التمويل الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات المالية بنسبة 20% مقابل نفس الفترة من العام الماضي وذلك من خلال منتجاتها التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفرها الشركة، مما أدى إلى ارتفاع إيرادات الفترة الحالية بنسبة 17.7% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت أن نتيجة زيادة مخصصات الخسائر المتوقعة، وزيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية خلال الفترة الحالية، نما صافي الربح بنسبة 0.8% خلال الفترة الحالية مقابل نفس الفترة من العام الماضي، ليسجل صافي الربح 158.1 مليون ريال مقابل 156.8مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة المتحدة الدولية القابضة في الربع الثالث من 2024 بنسبة 11% إلى 58.9 مليون ريال، مقارنة بـ53 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، نمت محفظة التمويل الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات المالية بنسبة 25% مقابل الربع الثالث من العام الماضي وذلك من خلال منتجاتها التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفرها الشركة.وأضافت أن ذلك أدى إلى ارتفاع إيرادات الربع الثالث بنسبة 22.3% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، مما ساهم في نمو صافى الربح بنسبة 11.1% مقابل الربع الثالث من العام الماضي، على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي.ونمت محفظة التمويل الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات المالية بنسبة 6.9% مقابل الربع السابق، مما أدى إلى ارتفاع إيرادات الربع الحالي بنسبة 7.9% مقارنةً بالربع السابق، بالإضافة إلى انخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة مقابل الربع السابق.وأسهم ذلك في نمو صافى الربح بنسبة 25.9% مقابل الربع السابق، على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي.ونمت محفظة التمويل الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات المالية بنسبة 20% مقابل نفس الفترة من العام الماضي وذلك من خلال منتجاتها التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفرها الشركة، مما أدى إلى ارتفاع إيرادات الفترة الحالية بنسبة 17.7% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.وأوضحت أن نتيجة زيادة مخصصات الخسائر المتوقعة، وزيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية خلال الفترة الحالية، نما صافي الربح بنسبة 0.8% خلال الفترة الحالية مقابل نفس الفترة من العام الماضي، ليسجل صافي الربح 158.1 مليون ريال مقابل 156.8مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.