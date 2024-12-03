شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للتدريب» تحصل على تصنيف ائتماني «A-» مع نظرة مستقبلية مستقرة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وبحسب الشركة، تأتي النظرة المستقبلية للتصنيف طويل الأجل مستقرة. الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الخليج للتدريب والتعليم على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة "A-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وتصنيف ائتماني قصير الأجل بدرجة "R2" من شركة التحليل المالي (RATING).وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن شركة التحليل المالي (RATING) منخت شركة الخليج للتدريب والتعليم تصنيفًا ائتمانيًا طويل الأجل بدرجة "A-" وتصنيفًا ائتمانيًا قصير الأجل بدرجة "R2"، مما يعكس مستوى عالٍ من الأمان في الوفاء بالالتزامات المالية في الوقت المناسب وانخفاض مستوى مخاطر الائتمان.وبحسب الشركة، تأتي النظرة المستقبلية للتصنيف طويل الأجل مستقرة.