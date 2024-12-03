شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «ألف ميم ياء» يوافق على انتقال الشركة إلى «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن الانتقال خاضع لموافقة السوق، ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق، منوهة بإعلان أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها. الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية، أمس، على انتقال الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن مجلس الإدارة قرر تعيين مجموعة الدخيل المالية مستشاراً مالياً فيما يخص الانتقال.وأضافت أن الانتقال خاضع لموافقة السوق، ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق، منوهة بإعلان أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.