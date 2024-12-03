الاقتصاد

«مصاعد أطلس»: ترسية مشروع مع مجمع الدمام الطبي بـ3.16 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات، أمس، على خطاب ترسية مشروع إحلال مصاعد مع مجمع الدمام الطبي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة المشروع تقدر بـ3.160 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وتنفذ الشركة أعمال إحلال مصاعد مجمع الدمام الطبي وتأمين المشتريات وفق الشروط والمواصفات المطلوبة لمدة 12 شهراً.
ونوهت بإعلان أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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