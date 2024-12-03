شكرا لقرائتكم خبر عن «مصاعد أطلس»: ترسية مشروع مع مجمع الدمام الطبي بـ3.16 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.