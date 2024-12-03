الاقتصاد

تأجيل عمومية «أبو معطي للمكتبات» لعدم اكتمال النصاب القانوني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عمومية «أبو معطي للمكتبات» لعدم اكتمال النصاب القانوني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني) الذي كان مقرر عقده أمس الإثنين عبر وسائل التقنية الحديثة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن عدم انعقاد الاجتماع جاء لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد، إذ بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (10.62%) وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني (10.62%).
ونوهت شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات بالدعوة للاجتماع الثالث بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة علماً بأن الاجتماع الثالث سينعقد بمن حضر من المساهمين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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