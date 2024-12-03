شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم «المتحدة الدولية» في «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت تداول السعودية: إن إدارج الشركة المتحدة الدولية القابضة سيكون برمز تداول 4083 وبالرمز الدولي SA165I21VPH1.

وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري. الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم الشركة المتحدة الدولية القابضة في السوق الرئيسية اعتباراً من اليوم الثلاثاء 02/06/1446 هـ الموافق 03/12/2024م.وقالت تداول السعودية: إن إدارج الشركة المتحدة الدولية القابضة سيكون برمز تداول 4083 وبالرمز الدولي SA165I21VPH1.وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.