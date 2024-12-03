الاقتصاد

الخميس.. إدراج وبدء تداول أسهم «ستار العربية» في «نمو»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول إدراج وبدء تداول أسهم شركة ستار العربية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الخميس 04/06/1446هـ الموافق 05/12/2024م.
وقالت تداول السعودية: إن إدراج ستار العربية سيكون برمز تداول 9617 وبالرمز الدولي SA165H04M8H9.
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون، +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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