شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. إدراج وبدء تداول أسهم «ستار العربية» في «نمو» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة ستار العربية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الخميس 04/06/1446هـ الموافق 05/12/2024م.
وقالت تداول السعودية: إن إدراج ستار العربية سيكون برمز تداول 9617 وبالرمز الدولي SA165H04M8H9.
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون، +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وقالت تداول السعودية: إن إدراج ستار العربية سيكون برمز تداول 9617 وبالرمز الدولي SA165H04M8H9.
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون، +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.