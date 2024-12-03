شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إدراج وبدء تداول أسهم «الأعمال المتعددة» في السوق الموازية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة الأعمال المتعددة في نمو – السوق الموازية اعتباراً من غدٍ الأربعاء 03/06/1446هـ الموافق 04/12/2024م.
وقالت تداول السعودية: إن إدراج الشركة برمز تداول 9619 وبالرمز الدولي SA165G7KM9H1.
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وقالت تداول السعودية: إن إدراج الشركة برمز تداول 9619 وبالرمز الدولي SA165G7KM9H1.
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.