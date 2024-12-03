الاقتصاد

غدا.. إدراج وبدء تداول أسهم «الأعمال المتعددة» في السوق الموازية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة الأعمال المتعددة في نمو – السوق الموازية اعتباراً من غدٍ الأربعاء 03/06/1446هـ الموافق 04/12/2024م.
وقالت تداول السعودية: إن إدراج الشركة برمز تداول 9619 وبالرمز الدولي SA165G7KM9H1.
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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