شكرا لقرائتكم خبر عن «نولجنت»: «السعودي للتقنية» يستحوذ على شركة تابعة بـ15.35 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.