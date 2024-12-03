شكرا لقرائتكم خبر عن «نولجنت»: «السعودي للتقنية» يستحوذ على شركة تابعة بـ15.35 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نولجنت، أمس عقد الاستحواذ مع الصندوق السعودي للتقنية على حصة تمثل 100% من شركة الحلول الفنية للتقنية المالية، المملوكة بنسبة 99.99% لشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي "نولجنت"، و00.01% لشركة شبكة المعرفة لخدمات الأعمال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي قيمة الاستحواذ 15.350 مليون ريال، تمتلك فيها نولجنت حصص مباشرة بنسبة 99.99٪ من رأس المال وذلك مقابل عدد 1,535,000 وحدة في الصندوق السعودي للتقنية.
وشركة الحلول الفنية للتقنية المالية هي إحدى شركات نولجنت التابعة (المملوكة بنسبة مباشرة وقدرها 99.99%) والتي تعمل في مجال المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية، والعلمية، والتقنية, والتي تساعد في إنشاء شركات التقنية المالية باستخدام منتجات نولجنت.
وتبلغ القيمة الدفترية للأصل 999,900 ريال تمثل 99.99% من رأس مال شركة الحلول الفنية للتقنية المالية.
وبحسب الشركة، يعتبر ذلك خطوة استراتيجية تتماشى مع أهداف شركة نولجنت الطويلة المدى لتعظيم العائد على البرمجيات الخاصة بها التي تستخدمها الشركات الناشئة.
وبموجب الصفقة سوف تمتلك نولجنت عدد 1,535,000 وحدة في الصندوق السعودي للتقنية, وسيتم عكس أية مكاسب من هذه العملية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة مما سيكون له أثر ايجابي على أرباح شركة نولجنت المتوقعة لعام 2024.
ونوهت باستخدام المتحصلات في دعم استراتيجية التوسع والنمو لـنولجنت، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال الإبقاء على الاستثمار لتعظيم العائد واستخدامه كأحد مصادر التدفقات النقدية لتمويل ودعم أنشطة نولجنت التوسعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي قيمة الاستحواذ 15.350 مليون ريال، تمتلك فيها نولجنت حصص مباشرة بنسبة 99.99٪ من رأس المال وذلك مقابل عدد 1,535,000 وحدة في الصندوق السعودي للتقنية.
وشركة الحلول الفنية للتقنية المالية هي إحدى شركات نولجنت التابعة (المملوكة بنسبة مباشرة وقدرها 99.99%) والتي تعمل في مجال المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية، والعلمية، والتقنية, والتي تساعد في إنشاء شركات التقنية المالية باستخدام منتجات نولجنت.
وتبلغ القيمة الدفترية للأصل 999,900 ريال تمثل 99.99% من رأس مال شركة الحلول الفنية للتقنية المالية.
وبحسب الشركة، يعتبر ذلك خطوة استراتيجية تتماشى مع أهداف شركة نولجنت الطويلة المدى لتعظيم العائد على البرمجيات الخاصة بها التي تستخدمها الشركات الناشئة.
وبموجب الصفقة سوف تمتلك نولجنت عدد 1,535,000 وحدة في الصندوق السعودي للتقنية, وسيتم عكس أية مكاسب من هذه العملية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة مما سيكون له أثر ايجابي على أرباح شركة نولجنت المتوقعة لعام 2024.
ونوهت باستخدام المتحصلات في دعم استراتيجية التوسع والنمو لـنولجنت، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال الإبقاء على الاستثمار لتعظيم العائد واستخدامه كأحد مصادر التدفقات النقدية لتمويل ودعم أنشطة نولجنت التوسعية.