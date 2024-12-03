شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ البيضاء تواصل استقرارها.. تطورات بورصة الدواجن فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين 80 إلي 85 جنيها بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وكشفت بيانات بورصة الدواجن، استقرار أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين لتستقر الكرتونة عند مستويات 150 جنيها للبيع النهائي للمستهلكين.

وسجلت أسعار البيض البلدي تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيها للكرتونة والبيض الأبيض 140 جنيها والبيض الأحمر 145 جنيها أيضاً.

وتسجل أسعار الفراخ البيضاء، تسليم أرض المزرعة مستويات 68 و69 جنيها وتصل المستهلكين بدءاً من 80 جنيها وحتي 85 جنيها.

أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلي 79 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها والكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلي 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.



