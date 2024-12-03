شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث لواردات الغاز المسال في الأسواق العالمية؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى 99.1 مليون طن خلال الربع الثاني، مقابل 100.4 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2023 بنسبة تراجع %1، متأثراً بتراجع الطلب الأوروبي على وجه الخصوص بسبب مخزونات الغاز الممتلئة، وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك ".

وأشار التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "، لكنه ارتفع خلال الربع الثالث إلى 100.1 مليون طن، مقابل 96.6 مليون طن خلال الربع المماثل من العام الماضي 2023، بنسبة نمو على أساس سنوي 4% بسبب موجات الحرارة المرتفعة في السوق الأسيوي، ونمو النشاط الصناعي في الصين والهند، وهي العوامل التي حفزت نمو الطلب.

وتابع التقرير، أنه إجمالاً خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024، سجل الطلب العالمي نحو 307.1 مليون طن، مقارنة بـ 301.6 مليون طن، بنسبة نمو على أساس سنوي 1.8%، وهي نسبة نمو متواضعة مقارنة بالسنوات الماضية.



