شكرا لقرائتكم خبر عن الشريحة الإلكترونية eSIM اختيارية والعمل بالشرائح البلاستيكية مستمر لفترة طويلة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر في شركات المحمول أن الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM لن تكون إجبارية على العملاء في مصر، بل ستُطرح كخيار إضافي للراغبين في الاستفادة من مميزاتها التقنية أو المستخدمين الذين يقتنون هواتف تدعم هذه الخاصية.

وأشارت المصادر لـ"الخليج 365"، إلى أن العملاء بإمكانهم الاحتفاظ بالشرائح البلاستيكية التقليدية التي ستظل متاحة جنبًا إلى جنب مع الشرائح الافتراضية عند إطلاق الخدمة.

وأوضحت المصادر أن ملايين الأجهزة المتداولة حاليًا في السوق المصري لا تدعم تقنية eSIM، مما يعني أن استمرار استخدام الشرائح البلاستيكية أمر لا مفر منه على المدى الطويل.

ورغم أن تقنية eSIM قد تصبح المعيار الأساسي مستقبلًا مع تطور التكنولوجيا، إلا أن الشرائح التقليدية ستظل متوفرة في الأسواق، خاصة في المناطق التي تعتمد على الأجهزة التقليدية أو تفتقر إلى البنية التحتية الحديثة لدعم التقنيات المتطورة.

وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بلغ إجمالي عدد اشتراكات الهاتف المحمول في البلاد حوالي 111 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2024، يعكس هذا الرقم استمرارية النمو في قطاع الاتصالات، حيث يتمتع الهاتف المحمول بنحو 98.26% من إجمالي عدد السكان في مصر، ما يجعله الأداة الأكثر استخدامًا للاتصال والتواصل.



