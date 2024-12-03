شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من آلات الحلج والنسيج تسجل 221 مليون دولار خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

سجلت الواردات المصرية من آلات وماكينات حلج ونسيج ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى شهر أغسطس الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقارنة بالفترة المناظرة لها من العام الماضي2023.

وأظهرت بيانات جهز الإحصاء، أن الواردات المصرية من آلات وماكينات حلج ونسيج بلغت قيمة وارداتها الاجمالية نحو 221 مليون و872 ألف دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاعا من 175 مليون و385 ألف دولار فى نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 46 مليون و487 ألف دولار.

وتشير البيانات إلى أن واردات مصر من آلات وماكينات حلج ونسيج جاءت ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستثمارية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 مليارات و890 مليون دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، بينما كانت نحو 7 مليارات و976 مليون دولار فى نفس الفترة من لعام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 914 مليون و228 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم واردات مصر من السلع الاستثمارية أيضا، الأبواب ودعامات من حديد أو صلب، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 377 مليون و756 ألف دولار فى الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، مقابل 145 مليون و859 ألف دولار فى نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 231 ميلون و897 ألف دولار، إلى جانب واردات المضخات والمراوح، والتي بلغت قيمتها نحو 381 مليون و897 ألف دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 450 مليون و625 ألف دولار فى نفس الفترة من العام الماضي 2023، بتراجع بلغ 68 مليون و728 ألف دولار.