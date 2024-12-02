شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 2-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 2-12-2024.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والقناة للتوكيلات الملاحية، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 112.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.24%، والعرب على 5.6%، واستحوذت المؤسسات على 31.75% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.24%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 984.4 ألف جنيه، 100 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 42.3 مليون جنيه، 11.6 مليون جنيه، 45.6 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 30525 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 37738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13416 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 8416 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11568 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3158 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 8447 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1834 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 25.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 5.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.49%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 78.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.47%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 3.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.26%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 4.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.05%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 6.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.52%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 18.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.29%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.235 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.08%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 51.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.06%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 6.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.84%.