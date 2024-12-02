شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير سفارة بولندا : تدشين مخازن للحبوب أهم قطاعات الاستثمار بمصر والان مع تفاصيل الخبر

قال لوكاس ليشنيفسكي السكرتير الثاني للقسم التجاري بسفارة بولندا في مصر، إن هناك عدة خيارات للاستثمار في مصر من خلال عدد من الشركات البولندية من خلال تدشين مخازن للقمح وومراكز لحفظ المنتجات الغذائية، ولدينا شركات تسعي إلي الاستثمار في مدينة العلمين بقطاع الأثاث مما يسمح بتوفير الوظائف في مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه خلال السنوات الماضية تشهد مصر أزمة استيراد للسلع، وهناك عدة خيارات لمساعدة ودعم حركة التجارة، مشيراً إلي أن المانجو المصرية لا يوجد مثيل لها في العالم والحكومة المصرية تساعد في تنمية صادرات هذا القطاع، وتم فتح الطريق بين الإسماعيلية وماني فتريست مما يساهم في زيادة التجارة بين مصر وأوربا من خلال محصول المانجو

وأوضح، أنه خلال 5 أيام يمكن تصدير الحاصلات المصرية واستيراد تفاح أو حاصلات من بولندا وهذه السرعة في النقل تساعد في زيادة حركة التجارة لأن التفاح يحتاج سرعة في عملية النقل وذلك من خلال خط الرورو الذي تم افتتاحه مؤخراً.

وذكر، السكرتير الثاني للقسم التجاري بسفارة بولندا في مصر، أنه يمكن لمصر أن تكون مركزاً لتصدير التفاح البولندي إلي الدول العربية والإفريقية بحيث تحتل مصر مركزا متقدما في التصدير للاستفادة من الاتفاقيات التجارية.