شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوزارى العربى يختار "مصر" رئيسا للمكتب التنفيذى بالإجماع والان مع تفاصيل الخبر

اختار المجلس الوزاري العربي للكهرباء، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس فى دورته الجديدة خلال 2025 وذلك بعد تصويت الدول الأعضاء واختيارهم لمصر بالإجماع، كما اختار المجلس وزير كهرباء البحرين نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي.

وتستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اعمال الدورة ال15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتى تنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، حيث تحظى هذه الدورة بأهمية خاصة نظراً لانها تشهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربى شامل كأحد اهم المشروعات التكاملية العربية.