وزير الإسكان يواصل جولته بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم.. ويتفقد الفندق الجبلى

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني يكلف جهاز تعمير سيناء بتخصيص فريق عمل متكامل لمتابعة مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم على مدار الساعة

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ويرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.

وكلف وزير الإسكان، مسئولى جهاز تعمير سيناء ومدن القناة، بتخصيص فريق عمل متكامل لمتابعة مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، على مدار الساعة، والتفرغ الكامل لمتابعة المشروع بكل مكوناته، من أجل الالتزام بالانتهاء فى المواعيد المحددة.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، الفندق الجبلى بمساحة 12900 م2، ويتكون من (144 غرفة متنوعة وأجنحة)، ويتمتع باطلالات متعددة على دير سانت كاترين وهضبة التجلي ووادي الراحة مع حديقة جبلية خلفية ذات تكوينات صخرية نادرة، ويقوم المشروع على استغلال التجويف الكبير الموجود فى الجبل بوادى الراحة لإنشاء الفندق الجبلى، ليضم كافة المقومات التى تجعله فندقا عالميا يتمتع باطلالات متعددة.

كما تفقد وزير الإسكان، مبنى السلام بمساحة 7300 م2، والساحة الخارجية بمساحة 12000 م2 وتشمل (ساحة للاحتفالات الخارجية - مبني عرض متحفي متنوع - مسرح وقاعة مؤتمرات - كافيتريا - غرف اجتماعات) لتستوعب مختلف الفعاليات مع إخفاء خدماتها الضرورية في مبني تحت الأرض غير ظاهر وغير مؤثر على البيئة الطبيعية.