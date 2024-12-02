شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لأسعار النفط بالأسواق العالمية وبرنت يسجل 72.43 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأثنين الموافق 2-12-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية، استقرت على ارتفاع طفيف اليوم الإثنين، بدعم من توسع أنشطة التصنيع في الصين مما يعكس نجاح سياسات التحفيز الصينية وهو ما سيدعم الطلب على النفط ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، فضلاً عن استمرار التوتر في الشرق الأوسط وترقب المستثمرين لما سيسفر عنه اجتماع أوبك + المقبل.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 72.43 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي68.59 دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 71.82دولار للبرميل.



