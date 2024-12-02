شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر الآن يسجل 3680 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم خلال منتصف التعاملات بحوالي 20 جنيها عقب هبوط بنفس القيمة صباحاً، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3680 جنيها الآن.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4206 جنيها.

عيار 21 يسجل 3680 جنيها.

عيار 18 يسجل 3154 جنيها.

الجنيه الذهب 29440 جنيها.

الذهب العالمي

افتتح الذهب تداولات شهر ديسمبر على انخفاض في ظل مواجهته تصريحات جديدة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشمل تهديدات بمزيد من التعريفات الجمركية، الأمر الذي دفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع ليضغط بالسلب على أسعار الذهب، من جهة أخرى تترقب الأسواق بيانات هامة هذا الأسبوع.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.6% ليتداول حالياً عند المستوى 2634 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 2621 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 2648 دولار للأونصة.

وأنهى الذهب سلسلة ارتفاع استمرت لأربع جلسات متتالية، وذلك بالرغم من تسجيل الذهب انخفاض خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى انخفاض خلال شهر نوفمبر هو أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2023.



