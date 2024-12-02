شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: الربط الكهربائى العربى يساهم فى زيادة نسبة الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم توقيع اتفاقتين لإنشاء السوق العربية المشتركة، موكدا أن الاولى ستكون فنية لتحديد الأطر العامة لكود التوصيل الكهربائى والثانية ستكون خاصة بحساب التكلفة الخاصة بتبادل الطاقة الكهربائية.

وأضاف محمود عصمت فى تصريحات خاصة لـ" ليوم السابع"، على هامش فعاليات المجلس الوزاري العربي الذى تستضيفه وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الربط الكهربائى العربي الشامل سيساهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بجميع الدول العربية.

وأشار الوزير إلى أن الشركات المصرية المصنعة لمهمات الكهرباء سيكون لها دورا بارزا فى التكامل العربى الكهربائى، مشيرا إلى أن الشبكة الكهربائية المصرية من كبرى الشبكات العربية حالياً.



