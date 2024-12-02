شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة انكا العالمية لبحث الاستثمار بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد تارا رئيس مجلس إدارة شركة "انكا" العالمية وهى شركة تركية رائدة فى مجالات مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والاستثمار العقارى وإنشاء المراكز التجارية والنفط والغاز.

استعرض اللقاء الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصرى فى عدد كبير من المجالات محل اهتمام الشركة.

وقال الوزير أن اللقاء تناول خطط الشركة للاستثمار والتوسع فى السوق المصرى فى مجالات الطاقة ومشروعات البنية التحتية والتطوير العقاري، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مشروعات الرعاية الصحية ومراكز البيانات وتطوير المطارات.

وأكد «الخطيب» حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات التركية للسوق المصرى فى القطاعات محل الاهتمام المشترك وبما يعكس العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط القاهرة وأنقرة فى مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن الدولة نفذت خلال الفترة الماضية استثمارات ضخمة فى قطاع البنية التحتية ساهمت فى تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.

وأضاف الوزير أن السوق المصرى يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتى تشمل الموقع الجغرافى المتميز، وإمكانيات النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية، والسوق الاستهلاكى الكبير، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوى الكفاءة العالية، والأجور التنافسية، فضلا عن توافر الطاقة والأراضى الصناعية.

ومن جانبه أكد محمد تارا رئيس مجلس إدارة شركة "انكا" العالمية حرص الشركة على الاستثمار والتوسع فى السوق المصرى والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة لاسيما فى ظل توافر العديد من الفرص التى تتوافق مع الاهتمامات الاستثمارية للشركة.

وأضاف أن شركة " انكا" تعد إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة فى مجالات البناء والتشييد، مشيرا إلى أن الشركة نفذت مشروعات كبرى فى مجالات عديدة فى عدد كبير من الدول على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن زيارة وفد الشركة للقاهرة تأتى كإحدى النتائج المهمة لزيارة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى إسطنبول ولقاءاته المهمة مع كبرى الشركات والمجموعات الاستثمارية فى تركيا واستعراض فرص ومزايا الاستثمار فى مصر، حيث بادرت الشركة ممثلة فى رئيسها بتلبية دعوة الوزير لها لزيارة مصر ولقاء دولة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء للوقوف على المشروعات والفرص الاستثمارية.