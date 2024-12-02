شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 30498 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 37728 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13410 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 8436 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 11594 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3176 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.85% ليصل إلى مستوى 8535 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وركاز القابضة للاستثمارات المالية.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 20 ألف وثيقة أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.325 مليون وثيقة بدلًا من 3.305 مليون وثيقة.

وأعلنت البورصة، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصدرة وذلك لعدد 199.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 155.9 مليون جنيه.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، وبنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 170 ألف سهم، 2105 سهمًا، 150 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات البنك المصري لتنمية الصادرات، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 727 سهمًا، 215 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 13 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 12.5 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وبالم هيلز للتعمير، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 55 ألف سهم، 300 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 300 ألف سهم، 2000 سهم، 11.6 مليون سهم، 17.5 ألف سهم، مليون سهم، على الترتيب.

وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 3002 سهم، 63.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

في سياق متصل أعلن بنك قناة السويس، عن إتمام صفقة التخارج من عدد 4 استثمارات وهي شركات الشروق للأسواق والمحالات التجارية "أسواق الشريف"، بقيمة 57.1 مليون جنيه، والإسماعيلية للسياحية بقيمة 6.5 مليون جنيه، وقناة السويس للتنمية التجارية والزراعية بقيمة 37.5 مليون جنيه، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بقيمة 2.6 مليون جنيه.