شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع الضبعة: مصر لديها خطة للتوسع فى مجال الطاقة النووية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد دويدار نائب رئيس هيئة المحطات النووية و مدير مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء أن مصر لديها خطة للتوسع فى مجال الطاقة النووية، موكدا أن الضبعة نستطيع اعتباره مجرد خطوة فى رحلة طويلة.

وتابع دويدار فى كلمته خلال المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية، الذى تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، أنه يجب التركيز على تنفيذ مشروع الضبعة الذى يعتمد على 3 محاور اقتصادى واجتماعى وبيئى.

وأشار دويدار أن مشروع الضبعة من اعظم المشروعات فى العالم حيث يعزز من خلق فرص الاستثمار الأجنبى فى مصر حيث اصبح مثلا بحتذى به عالمياً، لافتا إلى أن المشروع أدخل صناعة جديدة الى مصر مما يعطى يعطى فرصة للشركات المصرية للمشاركة فى صيانة وتشغيل المفاعل النووى.

وأوضح دويدار، أن من أهداف البعد الاقتصادى الاجتماعى للمشروع دعم المشروعات البحثية وتوطين صناعة التكنولوجيا النووية فى مصر، موضحا أن البعد البيئى للمشروع فهو يخدم التزام مصر بتقليل انبعاثات الكربون الذى يسهم فى تغير المناخ فمصر أعلنت عن خطتها لتنوبع مصادر الطاقة فمشروع الصبعة بقدم طاقة نظيفة موثوقة، فنحن نريد ان نصل لصفر انبعاثات الكربون.

ومن أهم مميزات الضبعة الذى يعد تجربة مصنفة فى العالم هى مدرسة الضبعة التى تعزز القدرات البشرية ويزيد من امكانية توظيفهم وتحسين دخولهم.