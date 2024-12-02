شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع واليورو يتراجع وسط مخاوف من اضطراب حركة التجارة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد مؤشر الدولار الأمريكي في تعاملات، اليوم الإثنين، بينما تراجع اليورو والين، وسط مخاوف من اضطراب حركة التجارة العالمية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يعكس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.63% ليصل إلى 106.40 نقطة. في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.70% إلى 1.0501 دولار، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.38% إلى 1.2688 دولار، والفرنك السويسري بنسبة 0.54% إلى 1.1289 دولار.



ومن جهة أخرى.. ارتفع الدولار بنسبة 0.30% ليصل إلى 150.20 ين ياباني، وبنسبة 0.35% إلى 7.2711 يوان صيني في سوق المعاملات الفورية.