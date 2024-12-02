شكرا لقرائتكم خبر عن 71.92 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط، اليوم بدعم من نشاط المصانع في الصين التي تعد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.1 %إلى 71.92 دولار للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.09 دولار للبرميل بزيادة تسعة سنتات أو 0.1 % وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وجاء ارتفاع الأسعار بعد أن أظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع في الصين شهد توسعًا ضعيفًا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الماضي، مما يشير إلى أن موجة من التحفيز بدأت أخيرًا في الظهور.



