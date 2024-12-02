شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الكهرباء العرب يشيدون بمعرض المنتجات المصرية فى مجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم المعرض الخاص بالشركات المصرية المصنعة لمهمات الطاقة الكهربائية، وذلك بحضور عدد من وزراء الكهرباء العرب على هامش المجلس الوزاري العربي الذى تستضيفه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد الوزراء العرب بالعرض التقديمى للشركات المصنعة للمهمات الكهربائية المصرية سواء الخاصة بعدادات الكهرباء أو لوحات الطاقة الشمسية ومحولات الكهرباء التى يتم تصنيعها على أرض مصر.

تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتى اليوم الاحد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، حيث تحظى هذه الدورة بأهمية خاصة نظراً لانها تشهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربى شامل كأحد اهم المشروعات التكاملية العربية.

يشهد اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء فى دورته الحالية والتى تنعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء والتى تشمل الاتفاقية العامة وتتضمن اهداف السوق والمبادئ الاسترشادية لتطويرها وتشكيل مؤسساتها وتحديد أدوارها ومسؤولياتها، واتفاقية السوق العربية المشتركة وتشمل آلية تنفيذ الالتزامات المحددة فى الاتفاقية العامة والجوانب التجارية والوضع القانوني ودور مؤسسات ولجان السوق المشتركة للكهرباء، والتى تقوم على ايجاد اطار مؤسسي وبنية تحتية مكتملة ومطورة واطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء فى الدول العربية، ويجرى التوقيع خلال احتفالية يتم تنظيمها تكريما للخبراء الذين شاركوا فى الإنجاز على مدار السنوات الماضية.



